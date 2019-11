Madison Anderson con Puerto Rico en su pecho para Miss Universo 2019

A días de partir hacia la ciudad de Atlanta, Georgia, para buscar la sexta corona de Miss Universo para Puerto Rico, Madison Anderson Berríos tiene clara su meta en el certamen que no es solo lograr el cetro que ostenta la filipina Catriona Elisa Gray.

"Mi meta no es solo para buscar esa corona sino que poner Puerto Rico en alto. Esa es mi meta primeramente. 'To make Puerto Rico proud"", dijo la beldad de 24 años a preguntas de Metro sobre qué espera del concurso de belleza.

Miss Universe Puerto Rico 2019 causó revuelo hace unas semanas cuando presentó su traje típico en las instalaciones de El San Juan Hotel. El mismo fue confeccionado por el conocido diseñador Joshuan Aponte y tiene como protagonistas al coquí y una flor de maga.

"Yo fui la inspiración porque yo soy de aquí como el coquí. Soy como el coquí; puedo vivir en otro país, pero yo encontré mi voz, yo encontré mi canción aquí en Puerto Rico. Así que para mí es un orgullo llevar el coquí en mi pecho".

Desde que fue coronada en junio pasado en el Centro de Bellas Artes (CBA) en San Juan, Madison se ha colocado como una de las grandes favoritas de esta edición de expertos y famosas páginas de reinas de belleza.

"Siempre hay presión y más cuando eres favorita, pero estoy cogiendo la ansiedad y la presión para ser más fuerte. Esa va a ser mi gasolina para seguir adelante", indicó la beldad.

Como amuleto de la suerte, la puertorriqueña llevará consigo un collar de mariposa que le obsequió su madre. "Mi mamá me regaló un collar con una mariposa porque ese es el animal que me inspira y me ayudó en todo esto".

Esta contó, además, que está ansiosa de conocer a todas las participantes de Miss Universo, pero hay una delegada latina con quien ha tenido más interacción y comunicación en estos pasados meses. También manifestó que tiene un grupo en la red social 'Whatsapp' con varias de las candidatas.

"Todas, pero me encanta México. Ella es bien 'sweet', bien dulce. Nosotras tenemos un chat en 'Whatsapp' y tenemos un 'sisterhood' bien bello", sostuvo Madison.

En las últimas semanas la preparación de Miss Puerto Rico se ha intensificado con ejercicios dos veces al día, dieta y fogueos de proyección, pasarela y baile, entre otros. "Estamos en la recta final así que dando todo en cada cosa; gimnasio por la mañana y por la noche y no hay tiempo para romper la dieta. Fogueos, fogueos y más fogueos".

A diferencia de otras ediciones de Miss Universo, este año las candidatas estarán solo diez días en la concentración, donde participarán de actividades, entrevistas y sesión de fotos hasta llegar a los días de la competencia preliminar y final.

Madison partirá este viernes hacia Atlanta, donde se hospedará con más de 90 jóvenes de diversas partes del mundo. La noche final será el domingo, 8 de diciembre y se verá en la isla a través de la pantalla de Wapa Televisión.