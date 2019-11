Boricua triunfa en Míster América 2019

El puertorriqueño Sammy Ramos logró alzarse el pasado sábado con el título de Mister América Internacional 2019 durante el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, México.

Ramos, de 25 años, y quien en octubre pasado se convirtió en Mr. Puerto Rico Model 2019 viajó hasta México para su primera plataforma internacional. Desde su arribo a la ciudad de Chihuahua el boricua se destacó por su elegancia y proyección lo que lo llevó a obtener también los premios de Traje Típico y Best Model.

Durante la competencia final, celebrada en el escenario de Siete Leguas en el centro de la ciudad de Chihuahua, Sammy se presentó en Traje Tipico, Traje de Baño y de Gala logrando el aval del jurado quienes le otorgaron el máximo galardón de la noche: Mister America Internacional 2019. Junto al boricua también fue titulado Mr. México, Jonathan Ibarra como Mr. Teen América 2019.





"Es una emoción grandísima y un orgullo poder añadir un nuevo título a Misters of Puerto Rico. He aprendido mucho en esta experiencia y tengo nuevos amigos en diferentes países. Ya quiero llegar a Puerto Rico y compartir esto con mi equipo y todos los que me han estado apoyando", dijo el joven, quien es el primer boricua en portar la banda de Mister América.

Por su parte, Antonio Castro, Presidente del Miss y Mister América Internacional tuvo palabras de elogios para el rey boricua y aseguró que con su imagen lograrán expandir el evento y que más países latinos se enlisten para enviar sus Misters a esta plataforma.

"Puerto Rico envía misters muy preparados y Sammy es el mejor ejemplo. Tenemos un Mister de lujo y vamos a estar trabajando su agenda, junto a su manejador Ruben Diaz, para que este sea un año de gran exposición para Mister America", puntualizó Castro.

El flamante Mister América regresará esta noche a las isla y se espera que en los próximos días se anuncie su actividad de recibimiento.