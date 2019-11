El reportero ancla de Noticentro Julio Rivera-Saniel tomó el sábado un momento para agradecer por cada oportunidad que se le ha presentado en el camino, mientras celebra un nuevo año de vida.

El también periodista de Radio Isla y papá de Milena, aprovechó la celebración de sus 43 años para agradecer por las "bendiciones recibidas", a través de una publicación que realizó en sus redes sociales.

"Hoy añado un año más al calendario. Y al hacerlo no puedo hacer otra cosa que agradecer las bendiciones recibidas. Porque he recibido más de lo que he soñado. Solo pido salud para mi y para los míos. A ustedes, gracias por el cariño. 🙌🏾", compartió.

La pequeña Milena se adelantó a la celebración cuando apareció en el estudio junto a su madre y esposa del periodista, Milly Méndez, bizcocho en mano, luego de haber sorprendido al periodista con un mensaje sorpresa que sorprendió al aire al conductor.

Julio Rivera Saniel celebra un año más de vida