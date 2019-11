Karla Monroig recuerda sus tiempos de reina

View this post on Instagram

#tbt Tenía 14 años y soñaba con ser actriz. Nací y crecí en Guayama, PR. Llevaba mi cinta con tanto orgullo! Le dicen la ciudad bruja y tiene la plaza pública más linda de Puerto Rico (sin ánimo de ofender 😬). Les comparto este recuerdo de cuando competía en mi primer certamen de belleza Miss Borinquen Teenage (participé en varios certámenes). Nunca gané la 👑 de ninguno de los que participé pero las experiencias que viví en ellos me enseñaron mucho de lo que soy hoy. Hoy agradezco a esa niña que nunca dejo de luchar por sus sueños y a todos los que me han apoyado en el camino, especialmente a mis padres. #tbt #dreams #Guayama #PuertoRico #apoyalossueñosdetushijos #1995