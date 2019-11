Entre lágrimas Gredmarie Colón reacciona a infidelidad de su pareja

La animadora Gredmarie Colón brindó sus primeras expresiones luego de que su pareja Fredito G. M️athews fuera captado con otra mujer en una playa de Puerto Rico.

A través del programa Ahora Es de Univisión, Colón confirmó que luego de lo ocurrido la relación que tenían ambos ha culminado.

"Aquí de frente, Wilfredo García Mathews, sabes que cuánto te amé cuánto, te amo porque eso no lo puedo apagar con un botón, lo di todo por esta relación, no te juzgo, quiero que sepas que te perdono, no guardo ningún tipo de rencor en mi corazón", expresó la animadora.

"Al final del día aquí los dos perdemos, me perdiste a mí porque claro está y es evidente que después de estas acciones, cada acto tiene su consecuencia y hay que dar por terminado en definitiva nuestra relación, pero siempre vas a ser alguien sumamente especial para mi, tú sabes cuánto te amo", añadió.

"Pido que nos den un espacio, que sean más sensibles a la hora de juzgar a las personas, el daño es irreparable, la vida continúa", culminó.

Del mismo modo, la animadora pidió sensibilidad a las personas que comentan sobre la situación por el bien de ella y el de su hija.

En el día de ayer, el programa La Comay que se transmite por Mega TV publicó unas fotografías donde se ve a Mathews besándose con una mujer quien aparenta ser una de las participantes del programa Guerreros Colombia quienes se encuentran participando del programa en la isla.

Posteriormente, la también modelo publicó en sus redes sociales un escrito donde confirma que su relación con el participante de Guerreros ha culminado tras 3 años juntos.

"Solo les pido sensibilidad. Estoy segura que todos hemos sido pecadores en algún momento de nuestras vidas. No es momento de juzgar ni señal mucho menos condenar… sino de perdonar y reflexionar ante nuestros errores. Afrontarlos con responsabilidad y simplemente dejar que Dios nos guíe hacia el camino correcto. Pido respeto, espacio y que nos permitan sanar nuestras heridas. Gracias a todos por sus mensajes los quiero y seguimos pa' lante. Dios los cuide, bendiciones para todos", escribió en su Instagram.

