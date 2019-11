"Burbu" le pide a Rocky que no vacile con situación de Natalia Rivera y Francis Rosas

Luego de la controversia por la separación del comediante Francis Rosas y la animadora Natalia Rivera, Angelique Burgos "La Burbu" quien es compañera de trabajo de ambos pidió al locutor Rocky The Kid que no bromeara con la situación en uno de los segmentos del programa radial "El Despelote".

Durante el programa mañanero, el propio Rocky The Kid reprodujo un mensaje de voz donde "La Burbu" le pide que no se utilice la situación por la que pasa su compañera de trabajo Natalia Rivera para realizar un "Llena Blancos Bulero" segmento que pasan todos los viernes en el programa de la emisora La Nueva 94.

Del mismo modo, Angelique aseguró en el mensaje que Natalia Rivera se encuentra frustrada por la situación que ha ocurrido tras el anuncio de la separación.

"Rocky, yo te quería pedir un favor, era para ver si el viernes podíamos obviar el 'Llena blancos bulero' de Natalia y Francis, porque tú sabes que me trae consecuencias a mí porque es mi compañera, porque la han atacado tan [email protected]#. Esa mujer está frustrada y mano no quisiera sumar a eso yo de verdad, no me siento cómoda", expresó Burbu en un mensaje de voz que le envió a Rocky The Kid.

Según indicó el locutor, este accedió automáticamente a no utilizar el tema de la pareja para el segmento.

"Nosotros todos los viernes tenemos un 'Llena blancos bulero' y yo sé que la gente está pidiendo lo de Natalia y Francis para este viernes y nosotros hemos decidido en conjunto que no", añadió Angelique en el programa radial.

La pasada semana, Francis Rosas y Natalia Rivera anunciaron su separación tras cinco años de matrimonio.