Puertorriqueño Sammy Ramos parte para el Míster América 2019

El boricua Sammy Ramos, quien el pasado 5 de octubre se coronó como Mr. Puerto Rico Model 2019, partió ayer, martes, a la ciudad de Chihuahua, México para participar de la elección de Míster América 2019.

Ramos, de 25 años, partió a suelo azteca acompañado por su manejador y presidente de Misters of Puerto Rico, Rubén Díaz.

Desde su tiunfo en el certamen local, el rey de belleza boricua estuvo preparándose con miras a representar al país internacionalmente.

"Quiero aprovechar todas las oportunidades que se presenten para representar a Puerto Rico y llenar de orgullo a mi pueblo Las Piedras y a mi país. He estado preparándome fuerte, fortaleciendo muchas áreas y trabajando mi físico para hacer una buena representación", apuntó el modelo, quien en enero volverá a llevar nuestra bandera pero esta vez hasta India en donde formará parte del India Fashion Week junto al evento Model of the Universe.

"Estoy disfrutando esta experiencia al máximo. La clave es mantenerse enfocado en lo que verdaderamente queremos lograr. Estoy agradecido del equipo de trabajo de Misters of Puerto Rico y también de Vitamin Plus por el gran respaldo que me han dado en esta aventura".

Por su parte, Díaz dijo sentirse sumamente seguro de que Sammy logrará una excelente representación en todas las plataformas internacionales en las que estará participando y asegura que de convertirse en Mister América estaría sumando un nuevo título a la celebración del 20 aniversario del evento local ya que es la primera vez que Puerto Rico está representado en esta categoría.

Sammy llegó anoche a Chihuahua y de inmediato se integró al calendario de actividades del certamen y además estará realizando varios editoriales fotográficos a cargo de Isaac Fierro.