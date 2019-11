Joven boricua donó riñón a comediante Carlos Merced

El comediante Carlos Merced recibió un riñón de un joven puertorriqueño quien antes de morir decidió ser donante de órganos.

"La gente me veía por ahí bromeando y me decían: 'pero ven acá tú no estás enfermo'”, contó Merced, quien se encuentra residiendo en Florida.

Merced hizo el número 200 en la lista de espera para recibir el segundo trasplante de riñón.

“Él decidió donar ese riñón para mí luego de a ver visto hace unos meses un video que yo preparé y que compartí en las redes sociales en la cual yo estaba solicitando la ayuda de un donante vivo. Ese video le impactó a ambos, eso fue hace meses, ellos jamás pensaron que meses más tarde fueran ellos los que me dieran ese regalo de amor", expresó Merced sobre la decisión del joven y su familia.

Merced se encontró en el hospital con la familia del joven que le dio "su regalo de amor"