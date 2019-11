Dayanara Torres agradece rescate de Karla Monroig antes de los Latin Grammy

La modelo, actriz y cantante Dayanara Torres agradeció hoy la asistencia que le brindó Karla Monroig cuando sufrió desperfectos con el traje que vestiría para la premiación "Leading Ladies of Entertainment", gala que inicia la jornada de eventos de los Latin Grammy.

La también ex Miss Universe fue galardonada como parte de la clase 2019 del premio, que honra y reconoce a las mujeres profesionales y con consciencia social que han hecho contribuciones significativas a las artes y el entretenimiento.

"Y como angel caído del cielo llega mi amiguita @karlamonroig. Gracias por siempre estar en los momentos más importantes de mi vida" expresó Torres en la red social Instagram.

"Aunque estemos en las costas opuestas (East-West) siempre estas a mi lado, con una llamada, un mensajito, un consuelo, un consejo y hasta un Rescate!" sostuvo la galardonada.

Torres prosiguió a relatar que, tras sufrir un problema con el zipper del traje que utilizaría para la gala, Monroig le envió al estilista Reading Pantaleón con un traje suyo para vestir.

"Espero sepas lo mucho que te quiero y te aprecio… Gracias por estar presente cuando recibí el premio q me otorgó la Academia @latingrammys Leading Ladies of Entertainment. Me sentí tan querida al tenerte a ti y a mi @jenniferjnieman a mi lado" culminó Torres.