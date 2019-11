Sube a escena The Beatles-Tributo Sinfónico en Bellas Artes de Santurce

The Beatles- Tributo Sinfónico sube a escena este sábado a las 8:30 de la noche y domingo a las 5:00 de la tarde en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Conmemorando el 50 aniversario del icónico álbum, Abbey Road, del legendario grupo británico, Los Beatles, se celebrará un magistral concierto con la participación de una destacada orquesta sinfónica de 47 talentosos músicos locales e internacionales junto a la reconocida banda The Jukebox- Beatles Tribute. Esta banda está compuesta por cuatro jóvenes puertorriqueños y es considerada como una de las mejores bandas tributo en latinoamerica y a nivel mundial.

Con un repertorio de más de 27 canciones, incluyendo éxitos como Let It be, Yesterday, Hey Jude, Twist and Shout, entre otros, el concierto busca transportar al público en un viaje inolvidable a la época de gloria del mítico grupo inglés. Asimismo, promete ofrecer un banquete musical para el disfrute de todos los amantes de la música de Los Beatles. Los arreglos y la dirección musical estarán a cargo por el profesor del Conservatorio de Música, Armando Ramirez. Para los últimos boletos llamar a Ticketcenter, tcpr.com y 792-5000.