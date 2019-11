Shaleyka Vélez buscará para Puerto Rico 'back to back' en Miss Supranational

View this post on Instagram

SUPRA POWER✨ “And one day she discovered that she was fierce, and strong, and full of fire, and that not even she could hold herself back because her passion burned brighter than her fears.” – Mark Anthony With the beautiful 👸🏽 Queen @valeria.vazquezpr H&M @josuecarlos__ 📷 @tofervg organization @nuestrabellezapr #misssupranational2018 #misssupranacionalPR2019 #misssupranacional #misssupranational #beautyqueen #misspuertorico2019 #shaleykavelez #misssupranacionalpuertorico2019 #misssupranational2019 #nuestrabellezapr #misssupranationalpuertorico2019 #misssupranational2019 #misssupranational #Silesia #poland @misssupranational