Embargan local de Magali Febles en República Dominicana

La estilista y tenedora de la franquicia de Miss República Universo 2019, Magali Febles, denunció a través de las redes sociales que su local en ese país fue embargado por las autoridades.

"Sellevaron todo, mi reloj Cartier, un dinero que yo tenía ahí guardado, todo. Dicen que eso fue disque la Procuradoría. Esto no se va a quedar así. Yo espero que ustedes me ayuden. Esto que ha ocurrido no puede ocurrir. Lo hicieron de madrugada. ¿Por qué no hablaron con mi abogado? No, se metió a la fuerza a mi oficina", dijo enojada la dominicana en un video que publicó en vivo en su cuenta de Instagram.

"Aquí yo metí todos los ingresos de mi vida. Miren los trofeos rotos… Ellos salieron corriendo cuando me vieron y se fueron. Esto es una cosa terrible, esto es terrible. Cómo se han atrevido hacer eso", añadió llorando la exdirectora de Miss Universe Puerto Rico.

