Estrellas se unen en épico drama criminal

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA – En días recientes, se celebró por todo lo alto la premier de la nueva épica criminal, The Irishman, y Metro estuvo presente en la conferencia de prensa donde los actores Robert De Niro, Al Pacino y el legendario director Martin Scorsese compartieron con un grupo selecto de periodistas sus experiencias durante la filmación de este poderoso drama.

La gran apuesta de la plataforma de transmisión Netflix, basada en el libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt, para la temporada de premios que recién arranca y que tuvo un costo de $159 millones de dólares en producción, presenta, a través de varias décadas, la relación entre el protegido (Robert De Niro) de un capo de la mafia italiana en Pensilvania (Joe Pesci) y la enigmática figura del político y activista sindical, Jimmy Hoffa (Al Pacino), mientras sugiere lo que sucedió con este controversial personaje, teoría que todavía es debatida.

Martin Scorsese, en su intento de proteger su visión, se alineó con Netflix para lograr está profunda mirada a la vida criminal y para la cual utilizó una costosa tecnología que permitió rejuvenecer a los personajes principales, para hacerlos lucir a tono con las diferentes décadas que representan durante la historia.

“No encontré que su trabajo con los aspectos técnicos de la iluminación interfiriera de alguna manera con lo que estaba haciendo y lo que estaban haciendo los actores. Y creo que uno de los cambios clave que notamos en el set realmente fueron las cámaras, que contaban con tres lentes. El lente central capturaba la imagen, y otros lentes se ocupaban de recopilar la información visual proveniente de los marcadores en sus caras, que se desarrollaron de tal manera que eran casi invisibles, lo cual fue genial”, explicó el cineasta evidentemente sorprendido con el resultado final.

Robert De Niro, quien interpreta al personaje principal, Frank “The Irishman” Sheeran, destacó cómo fue trabajar nuevamente con Pacino.

“Al y yo nos conocemos desde que teníamos 20 años. Trabajamos juntos un par de veces. Hemos tenido una relación inusual y, tal vez, no tan inusual, en la que siempre nos sentimos cercanos, debido a nuestras situaciones, y podemos confiar o hablar y obtener consejos sobre las cosas, a lo largo de los años”, comentó el artista.

The Irishman marca la novena colaboración en largometrajes entre Scorsese y De Niro, mientras que es la primera vez que Al Pacino trabaja con el laureado director de Taxi Driver, Goodfellas y Casino. “Había hecho Looking For Richard y siempre he tenido muchas ganas de aprender. Y trabajando con estos tipos, aprendí mucho. He dirigido películas en el sentido de que yo era el director y el productor de la misma. Pero no soy director ni cineasta, ellos sí. Es una experiencia de aprendizaje para mí. Aprendí sobre cine, dirigiendo cine”, manifestó el actor, que tuvo una participación enérgica, aprovechando la conferencia para contar entretenidas anécdotas sobre su carrera.

Por otra parte, Scorsese, criado en el catolicismo, y que ha explorado en algunas de sus obras la naturaleza humana, la búsqueda de la espiritualidad en entornos hostiles, a preguntas sobre la fuerte temática en los tiempos convulsos que vivimos, resaltó la inherente capacidad humana de poder manifestar el bien y el mal.

“Siempre he estado por diferentes razones, consciente de las personas a mi alrededor, he conocido a personas realmente buenas, que han terminado haciendo cosas malas. Y, en última instancia, ¿son expulsados de una institución religiosa?, ¿son expulsados de la sociedad que los rodea? En algunos casos, sí. Pero, en términos de ciertos aspectos religiosos —hice Silence y películas como esa—, ya sabes, al final son los miserables los que no pudieron evitarlo. Ellos son los que exigen la compasión. Y es muy difícil, por eso es que es muy importante nutrir al ser humano y no aislarlo”, sentenció el galardonado realizador.