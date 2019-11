Disney Plus advierte a sus usuarios sobre "contenido obsoleto"

El servicio de streaming Disney Plus ofrece una advertencia de que parte del contenido antiguo tiene "representaciones culturales obsoletas".

Películas como "Dumbo", "The Aristocats", "Lady and the Tramp" y "Jungle Book", algunas de las cuales se hicieron hace casi 80 años, ofrecen un aviso de responsabilidad que dice: "Este programa se presenta como fue creado originalmente. Puede contener representaciones culturales obsoletas".

Antes de que se reproduzcan esas películas, aparece otro mensaje que dice: “Las caricaturas que estás a punto de ver son productos de su época. Pueden representar algunos de los prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad estadounidense. Si bien estas caricaturas no representan a la sociedad actual, se presentan como se crearon originalmente, porque hacer lo contrario sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron", lee.

La controvertida película de Disney de 1946 "Song of the South", está completamente ausente de la plataforma, presumiblemente debido a las críticas por su representación de esclavos liberados.

Disney Plus actualmente ofrece más de 500 películas y programas de televisión.

Desde su lanzamiento el martes, el servicio de transmisión ha suscrito a más de 10 millones de usuarios.