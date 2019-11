Charlie Aponte reacciona a demanda de Rafael Ithier

El cantante Charlie Aponte reaccionó a una demanda en su contra interpuesta por el director del Gran Combo, Rafael Ithier.

"Por este medio quiero disculparme con los medios de comunicación por no contestarle sus llamadas, debo asumir, que las mismas deben estar relacionadas a la demanda que hiciera en mi contra, el señor Rafael Ithier. Ciertamente, a esta fecha no hemos sido emplazados ni tenemos dicho documento, por tal motivo y por instrucciones de mi representación legal, no puedo emitir una declaración al respecto", expresó Aponte mediante declaraciones escritas.

Según Ithier, presentó una demanda la semana pasada contra el excantante de la orquesta para solicitarle que retire su reclamo sobre el pago de regalías ya que no le corresponden.

Aponte salió de la orquesta en diciembre de 2014.

