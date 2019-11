Premium Outlets de Barceloneta anuncia llegada de la Navidad con descuentos

Puerto Rico Premium Outlets invitó a las familias puertorriqueñas a ser parte del mágico momento en que se enciendan las decoraciones navideñas el sábado, 16 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche.

También anunció que habrá un programa artístico a cargo del coro de la Escuela de Bellas Artes de Barceloneta y el cuerpo de baile de la academia VIP Dance Studio de Hatillo, quienes ambientarán la actividad con una selección de piezas alusivas a esta época festiva.

Con este encendido navideño se iniciará oficialmente la agenda de actividades organizadas para el disfrute de los visitantes, a la vez que aprovechan las grandes ofertas que ofrecerán las diversas tiendas, destacándose así el programa de lealtad, VIP Shopper Club, con descuentos, exclusivos que se suman a los que tradicionalmente mantiene Premium Outlets. Además, el VIP Shopper Club da acceso gratis a sus socios al Savings Passport o libro de cupones digital, el cual tiene tres categorías para descuentos únicos: ofertas VIP, ofertas diarias y ofertas generales, las cuales pueden imprimir o llevar consigo al bajar la aplicación en sus teléfonos móviles, lo que hace su visita al centro comercial toda una experiencia de ahorros.

Uno de los eventos más esperados de la época es, el “Black Friday Weekend”, y para hacerlo aún más cómodo y ágil para los visitantes, habrá horario extendido de viernes a domingo. El viernes, 29 de noviembre, día oficial del “Black Friday”, las puertas abrirán a las 12:01 a.m., y permanecerán abiertas hasta las 10:00 p.m. El sábado, 30 regresamos a las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., y el domingo, 1 de diciembre, estaremos abiertos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días además de descuentos especiales tendremos entretenimiento.

“A la par con los especiales exclusivos para estas fechas, volveremos a poner nuestras instalaciones a beneficio de la organización sin fines de lucro Rabito Kontento para asegurar la alimentación de decenas de mascotas rescatadas por distintos albergues en la Isla. Para lograrlo, necesitamos la cooperación ciudadana con la donación de alimento y artículos de higiene para mascotas, los cuales se estarán recogiendo el sábado, 30 de noviembre, y el domingo, 1 de diciembre, en el horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., una actividad emblemática para los amantes de los animales” expresó Elizabeth López, directora de Negocios y Mercadeo

La meta compartida con Rabito Kontento es alcanzar las 10,000 libras de comida para perros, que luego serán distribuidas a distintas entidades benéficas en la sexta edición del “Doguinaldo”, a llevarse a cabo el domingo, 8 de diciembre, en Hatillo.

Mientras sucede el recogido de alimento, Rabito Stars dará oportunidad a las personas para acercarse y tomarse fotos con varias mascotas previamente rescatadas y en buen estado de salud.