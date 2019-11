Dalex entrega anillo de compromiso a Patricia Corcino

La presentadora de Lo Sé Todo Patricia Corcino anunció en Instagram que se comprometió con su novio el artista urbano Dalex.

"Faith in God includes faith in his timing… Viviendo lo que tanto había anhelado.

Gracias a @artonicoweddings por capturar este hermoso momento", escribió Corcino junto a la foto donde aparece mostrando el anillo de compromiso.

Corcino dio a conocer su relación con el reguetonero el pasado mes de octubre.