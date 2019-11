'La Sirenita' live-action ya tiene Príncipe Eric

Una de las películas en "live-action" más esperadas de Disney sin duda es "La Sirenita", que ha causado polémica a nivel mundial por su protagonista, la actriz Halle Bailey quien ya tiene a su Príncipe Eric. Se trata del actor británico, Jonah Hauer-King.

De acuerdo con Variety, Jonah Hauer-King de 24 años de edad logró pasar las pruebas para convertirse en el nuevo príncipe de Disney. Cabe destacar que dicho personaje fue rechazado por el cantante Harry Styles, quien confesó en diversas entrevistas que su prioridad era la música.

Jonah Hauer-King ha trabajado en diversas películas y series de televisión como The Song of Names, Ashes in the Snow, A Dog's Way Home, entre muchos otros proyectos.

El elenco de este "remake" también está conformado por Melissa McCarthy como Úrsula; Javier Bardem como Tritón y Daveed Digg como Sebastián.

