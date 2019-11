Hijo de José José: Policía dice muerte de su padre fue "homicidio"

José Joel, el hijo de José José aseguró que la Policía de Miami Dade no descarta que la muerte de su padre fue un homicidio.

En el programa ‘Chisme No Like’, el primogénito del Príncipe de la canción contó que “se habla de un homicidio, y no lo dije yo. Marisol y yo acabamos en la jefatura de Policía y el mismo oficial nos dijo: "esto es muy raro, ¿cómo es posible que el señor lleva muerto más de 24 horas y no tengamos nosotros un récord del fallecido".

De acuerdo con José se comunicaron con su hermana y le dijeron "niña como estás manejando la situación la Policía de Miami Dade nos está diciendo que es homicidio".

José Joel indicó en el programa que están tomando medidas legales contra su hermana.

Según dijo no hay una autopsia ni necropsia del cuerpo de su padre.