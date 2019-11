Netflix tiene bastante contenido, por eso en ocasiones es difícil decidir qué ver. Si necesitas ayuda, esto te podría servir. ¿No sabes qué ver en Netflix? Estas son algunas recomendaciones para el puente festivo.

Encontrar qué ver en Netflix puede llevar más tiempo que verlo en sí, por eso quizá le ayude saber qué es lo que más se está viendo en Colombia.

Y de seguro usted conoce a la perfección la mayoría de estas producciones. ¿A cuál le dedicaría horas este fin de semana?

Dark (Alemania)

La segunda temporada de esta serie se estrenó este año, y si usted es de aquellos que todavía no la ha visto, le contamos que debe tener a la mano lápiz y papel para entender a la perfección nombres, conexiones familiares y viajes en el tiempo.

Black Mirror (Reino Unido)

Esta es una serie que de cierta manera, es una crítica frente a los avances de la modernidad. Y es que sin dudas, la tecnología transformó todos los aspectos de nuestras vidas. En cada hogar, cada oficina, cada palma de la mano, hay una pantalla, un monitor, un smartphone, y todos estos aparatos, de cierta manera están consumiendo nuestro tiempo, más de lo normal.

Los caballeros del zodiaco (Japón)

Netflix decidió lanzar una nueva versión de la serie original. Aunque cabe mencionar que los capítulos originales también se encuentran disponibles en la plataforma de streaming.

La casa de las flores (México)

¿Qué pasa cuando en una familia adinerada se ventilan los trapos sucios? Bueno, bajo esta premisa se desarrolla esta producción mexicana que hace algunas semanas estrenó su nueva temporada.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Si ha estado desconectado estos días, le contamos que ya se estrenó la segunda temporada de esta comedia negra basada en la novela gráfica. Aquí un psicópata y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera.

La casa de papel (España)

La serie estrenó su tercera temporada este año y más de uno quedó con la boca abierta. Su final dejó varias dudas en el aire, así que muchos ya esperan una cuarta temporada. ¿La veremos en el 2020?

