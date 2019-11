Maluma: "Yo no le hice nada a Bad Bunny"

El rey de los selfies, Maluma, explicó que nunca entendió porque Bad Bunny "le tiró la mala" si el nunca le ha hecho nada.

Así reaccionó el Pretty Boy en una entrevista con Jorge Pabón "Molusco".

"Ese cabrón me lleva a mí la mala. Yo no le he hecho nada. Yo los aprecio y cada uno tiene lo que se merece por haber trabajado duro por eso", afirmó.

La polémica surgió luego de la presunta tiraera “nunca flow Maluma, siempre Real G”.



"A mí lo que no me gusta es que hablen mierda de mí y que pongan mi nombre en sus bocas, porque a mí no me interesa hablar de ellos", acotó.