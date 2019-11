Ednita: “Estoy viviendo una etapa preciosa en mi vida”

Ednita Nazario vive un momento precioso en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Para muestra, estrena el sencillo “No pienso volver”, como carta de presentación de su nueva producción discográfica, que espera entregar para el 2020.

La llamada Diva Ponceña conversó con Metro sobre esta canción escrita por la compositora española Vicky Gastelo, entre otros proyectos.

A modo de catarsis, ¿alude este nuevo sencillo a la separación de tu exesposo Luis Bonnet?

La música mía no es autobiográfica, pero sí coincide con un rompimiento importante en mi vida. Eso ya lo pasé hace mucho tiempo. Lo importante es que son canciones de la vida cotidiana que le pueden pasar a todo el mundo. Todos hemos tenido un amor o un desamor. Lo más bello es que esta canción plantea que, al final, siempre encontramos la salida para nuevamente ver el sol.

¿Qué quisiste recrear en el video de la canción?

El ambiente era una casa que representa la vida de uno. Las cosas que se caen son las cosas que nos rodean, que por razones diversas se quiebran. Como el amor, que se va deteriorando, y los problemas vienen a resquebrajar la vida. Pero cuando encuentras esa voluntad de romper las cadenas, donde ya no eres elástico, que va y viene, te abres al sol y comienzas de nuevo. Todo se reconstruye. Todo vuelve a su lugar en la vida.

¿Algún consejo para las personas que han sido víctimas de violencia de género?

El propósito de esta canción es ese: que las personas que han pasado por esto puedan encontrar ese momento especial para salir de eso y comenzar de nuevo. Nosotros sabemos cuando una relación es tóxica y existen muchos recursos que pueden ayudar.

¿Cómo describes esta etapa de tu vida?

¡Divina! Estoy viviendo una etapa preciosa en mi vida, donde tengo muchas bendiciones y me siento feliz de estar viviendo esto con disco nuevo, vida nueva y con amor nuevo. Estoy súper feliz.

¿Qué pueden esperar los fans del nuevo proyecto discográfico?

La esencia de lo que es Ednita Nazario full. Tengo varias personas nuevas con las que estoy trabajando, nuevos compositores y vamos a tener unas colaboraciones súper bellas. Estoy loca de que salgan para que la gente las disfrute.

Luego del éxito musical Mamma Mia!, ¿algún proyecto actoral sobre la mesa?

Tenemos una propuesta por ahí que estoy considerando. No puedo dar muchos detalles. Pero el teatro toma mucho tiempo y estoy enfocada en la salida del disco y en la gira porque el año pasado tuve que hacer un paréntesis. Ahora la prioridad la tiene mi música, pero no descarto hacer otro teatro musical que me fascina.

¿Cómo vas a disfrutar las Navidades?

No se pueden disfrutar las Navidades si no estás en Puerto Rico. Me encantan las cosas típicas de nosotros. Me encanta nuestra música típica, los pasteles, el lechón y la morcilla.

¿Cómo ves a Puerto Rico después del verano del 2019?

Siento que ahora el cielo brilla más. Veo a Puerto Rico más comprometido y más pendiente, porque es importante. Afortunadamente, vivimos en una democracia y hay que participar de nuestros procesos democráticos, que son tan importantes. Todos queremos a Puerto Rico y debemos defender nuestra puertorriqueñidad. Tenemos que trabajar duro para evolucionar y crecer.

Muchas personas conservadoras no vieron con buenos ojos el afectuoso beso con Kany García como parte de su espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. ¿Alguna reacción? Entre nosotras hay una gran amistad, hay confianza y respeto. Eso surgió de forma espontánea porque las dos somos besuconas. Pero nos debemos escandalizar por la violencia, las drogas y las guerras, no por una demostración de afecto entre dos personas que se quieren.