Rosalía tiene su gran noche en los MTV EMAs 2019

Hace un año que la trayectoria artística de Rosalía cambió con la presentación de su álbum El mal querer, el cual gira en torno a una relación tóxica. De este material se desprendieron temas como Malamente –que fue nominado en cinco categorías al Grammy Latino, de las cuales ganó dos, a Mejor fusión /interpretación urbana y Mejor canción alternativa–, además de Di mi nombre y Pienso en tu mirá.

La catalana no dejó pasar este momento y, a través de su Twitter, recordó el primer aniversario de El mal querer, que logró el mejor debut de un álbum español en Spotify con 2.36 millones de reproducciones en un día. Además, colocó todas las canciones del disco en la lista de más escuchadas en España. “Gracias a este disco he vivido los mejores momentos de mi vida”, señaló la española en su red social.

Es por ello que la originaria de San Esteban de Sasroviras, Barcelona, aprovechó su actuación en los MTV EMA 2019 para hacerle un homenaje al proyecto que la ha llevado a la gloria musical.

Rosalía entonó el tema Pienso en tu mirá acompañada por más de 20 bailarinas flamencas. El momento incluso fue ovacionado y coreado por los asistentes, dejando claro quién fue la consentida.

Además, redondeó su gran noche de celebración al ganar el premio a Mejor colaboración con el tema Con altura, en la cual participa con J Balvin y El Guincho.

Una gran fiesta

La gala de los MTV EMA 2019 también estuvo marcada por grandes ausencias como la de Ariana Grande, quien contaba siete nominaciones y sólo ganó una. Tampoco asistieron otros de los grandes candidatos, como Shawn Mendes, J Balvin y Taylor Swift.

Pero, a pesar de las ausencias, Sevilla vivió una gran fiesta y es que pudieron disfrutar de las actuaciones de Dua Lipa y el ex One Direction Niall Horan; además, la banda Green Day fue reconocida como Mejor artista de rock y Liam Gallagher –quien fue el encargado de cerrar el evento– también fue reconocido con el premio Icono del rock.

Sabor latino

La entrega número 25 de los MTV EMA 2019 estuvo a cargo de Becky G, cantante estadounidense que tiene sus raíces en México. La intérprete de género urbano fue la host de la premiación además de que también tuvo la oportunidad de interpretar algunas de sus canciones más famosas, como Sin pijama y Mayores.

LISTA DE GANADORES

MEJOR VIDEO

Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

MEJOR ARTISTA

Shawn Mendes

MEJOR CANCIÓN

Billie Eilish – bad guy

MEJOR COLABORACIÓN

Rosalía, J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Billie Eilish

MEJOR ARTISTA POP

Halsey

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

BTS

MEJOR ARTISTA ROCK

Green Day

MTV EMA GENERACIÓN DEL CAMBIO

Alfredo "Danger" Martinez, 33, México

Shiden Tekle, 20, Reino Unido

Lisa RanRan Hu, 20, China

Kelvin Doe, 22, Sierra Leone

Jamie Margolin, 17, EE.UU

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Nicki Minaj

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

FKA Twigs

MEJOR ARTISTA DE ELECTRÓNICA

Martin Garrix

MEJOR PUSH

Ava Max

MEJOR ARTISTA WORLD STAGE

Muse – Bilbao, Spain 201

MEJOR LOOK –

Halsey

MEJORES FANS

BTS

MEJOR ARTISTA LOCAL ESPAÑA

Lola Índigo

MEJOR ARTISTA LOCAL EE.UU

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA LOCAL REINO UNIDO

Little Mix