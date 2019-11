A manos llenas Jencarlos Canela

Jencarlos Canela disfruta de una etapa personal muy bonita, mientras continúa conquistando triunfos a nivel profesional.

A la par con su carrera actoral, el artista sigue produciendo música.

Actualmente, promueve el sencillo “Me estoy enamorando”, con una fusión de sonidos caribeños.

“Estamos bien felices con todo lo que está pasando y con todas las bendiciones”, compartió de antemano entusiasmado, en entrevista telefónica desde Los Ángeles, donde está rodando el nuevo sitcom The Expanding Universe of Ashley García, de Mario López para Netflix.

La romántica canción la dedicó a su actual pareja sentimental, Danna Hernández, quien fuera Miss Universo Puerto Rico en 2017, con quien protagoniza el video de la canción.

“Esta canción va dedicada al sentimiento del amor. A veces, uno comienza una relación con una persona, pensando que esa relación va a durar toda la vida y eso no es así. Estamos en constante evolución y hay que darle un chance al amor para que evolucione con nosotros. La meta debe ser poder decir ‘Me estoy enamorando de ti’ en cada etapa de la relación”, mencionó.

En los visuales, Canela quiso mostrarse de una forma auténtica y plasmar la esencia de una pareja enamorada.

“Le dije a Danna: ‘Quiero que olvides que la cámara está ahí y seamos nosotros. Si nosotros logramos eso, creo que la gente lo va a sentir’. Quería que vieran la verdad y qué verdad más bonita que esa. Creo que lo logramos y es un recuerdo bonito que quedará ahí para siempre”, compartió.

Rítmicamente, consideró que volvió a su esencia caribeña por el sonido de reggae roots, con el cual se ha identificado.

“A mí me enorgullece mucho que fui uno de los pioneros en mezclar la música reggae roots con el pop y sonidos urbanos, como en la canción ‘Bajito’. En esta se une el romance, que fue con lo que yo comencé y tiene su dembow también. Me encanta la canción”, afirmó, al explicar que, por el momento, no vislumbra el lanzamiento de un nuevo disco.

No obstante, adelantó: “Estamos creando mucha música y vienen cosas increíbles por ahí”.

De su rol protagónico como tío Víctor en la plataforma de streaming, comentó que ha sido una gran bendición poder representar a los latinos en la gigante Netflix.

“Comencé haciendo novelas en español, luego tuve la dicha de hacer giras con estos discos que la vida nos ha regalado, y de ahí hacer el crossover a los networks en inglés… Es una gran bendición ahora estar en esta plataforma tan grande que vino a cambiar las reglas del juego para todos”, apuntó quien también trabajó en las series de ABC Telenovela y Grand Hotel.

La historia de The Expanding Universe of Ashley García trata de una joven latina de 15 años, Ashley García (Paulina Chávez), que está trabajando para hacer robots para la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA (por sus siglas en inglés).

“La historia me encanta porque rompe con los estereotipos de los latinos y les da a los niños una percepción distinta de los latinos. La niña se tendrá que mudar a vivir con su tío, que es divertido, loco y parisero”, contó de la serie que cuenta con 16 episodios y esta prevista para estrenar en febrero del 2020.