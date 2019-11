Llega a Puerto Rico el Evento Keto

La convención más importante dentro de la comunidad cetogénica, que promueve un estilo de vida saludable y en forma, sin pasar hambre llega a Puerto Rico. Se trata del Evento Keto, conducido por la presentadora Luisa de los Ríos, que se realizará el sábado 16 y domingo 17 de noviembre en los salones 208 y 209 del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

La actividad contará con la participación de doce expositores, tanto locales como internacionales, que estarán abordando diversos aspectos para dar a conocer de manera más precisa cómo funciona y de qué manera se obtienen mejores resultados.

La dieta Keto se ha convertido rápidamente en un estilo de vida, que está revolucionando la manera en que nos alimentamos, debido al éxito que tiene ayudando en diversos temas de salud como diabetes, hipertensión y cáncer. Se basa fundamentalmente en una alimentación baja en carbohidratos y alta en grasas, lo cual produce una cetosis similar a la del ayuno, sin pasar hambre y mejorando la salud en general.

Los expositores provienen de España, Chile, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. Son tanto médicos —como la doctora estadounidense Annette Bosworth, autora del best seller "Any Way you Can”, y la doctora Pilar Restrepo, de Colombia, médico funcional— adicional a ellas, la chef vegana Diana Pimentel, quien traerá combinaciones para la comunidad Keto Vegan y Vegetariana; además de científicos, entrenadores personales certificados e influencers—como el ecuatoriano Adrian Yepez—, con temas y experiencias de interés que ayudarán al público a aprender sobre este estilo de alimentación.

Keto Puerto Rico es un evento organizado por Vielka Meléndez (IG: SomosKeto y FB LaKetoGuru), patrocinado por New Generation FoodPuerto Rico, una empresa distribuidora de alimentos Keto, e invita también Supermercados Econo.

Para más información puede acceder www.eventoketo.com