Olga dice que es la "diva del hogar"

La merenguera Olga Tañón aprovechó para mostrar a los seguidores las cosas que hace una diva del hogar.

Mientras dobla ropa la cantante pidió oración para que llueva en California y se pronunció con relación a Chile.

“En Chile está pasando lo que pasa en todos los país del mundo, un ‘meollo’ con el gobierno que no hacen lo que tienen que hacer, que después que te enchufan para que tu elijas a los gobiernos, te terminan clavando por el centro del pecho y el perjudicado es el pueblo”, consideró en un video que divulgó en Facebook.

Asimismo, aclaró que se fue de la isla hace muchos años por la salud de su hija Gabriela.

“A los que me dicen que orando no se resuelve nada, sí tenemos que seguir orando como por los fuegos que destruyen nuestro planeta y para que la gente crea conciencia de que lo que tienes aquí, no te lo vas a llevar, y hay que servir a lo demás. Orando podemos hacer muchas cosas”, puntualizó.