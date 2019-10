Mia Mont presenta divertida cumbia urbana

Mia Mont celebra entusiasmada la acogida de su más reciente video musical “Lero Lero”, que ha sobrepasado las 2.3 millones de reproducciones en YouTube.

Su estilo que fusiona ritmos urbanos y cumbia peruana, le está abriendo las puertas a nivel internacional, por lo que se prepara para llevar su propuesta al mercado latino en Estados Unidos y otros países.

“Mi estilo es música urbana divertida, y esta canción es para que las chicas puedan tomar el control de sus vidas”, expuso la cantante, que parte de un concepto musical que busca empoderar a la mujer.

“La canción es de una situación que me pasó a mí, que no fue muy bonita, dentro de una relación. Con el tiempo me puse a escribir sobre la situación, pero no con pena ni con cólera. Ahora me rio de eso porque uno aprende. Gracias a eso estoy donde estoy y avanzo con mi vida”, explicó entusiasmada.

“Lero Lero” formará parte de su tercer álbum de estudio que espera lanzar para el próximo año, bajo el sello disquero Milenial Records.

Su fuente de inspiración es “el amor en todas las etapas”.

“El amor es el sentimiento que más me mueve, y tengo mucho de las historias de los fans. Ellos me cuentan sus experiencias. Son diferentes perspectivas, pero a todos nos pasan las mismas cosas”, compartió.

Mia Mont descansa en que su público se identifica con ella por su honestidad.

“Hoy por hoy, con las redes sociales, el público puede tener esa cercanía con sus artistas y pueden saber si el artista está siendo cien por ciento auténtico. Uno se da cuenta cuando la persona no es real, por eso trato de presentarme tal como soy”, destacó.

Próximamente, presentará otros dos sencillos antes de que finalice el año, según adelantó.

“Van a estar saliendo cosas bien interesantes porque me encantaría hacer alguna colaboración y fusionar una balada con música urbana para que sea algo bien divertido. Esto me tiene bien entusiasmada”, puntualizó.

Por otro lado, comentó que las féminas están en buen momento para desarrollarse en la música urbana. “En estos momentos creo que estamos viviendo una bonita etapa para la mujer y espero que no sea solo una moda. Hemos luchado para tener notoriedad, tener nuestro espacio y es un buen momento para demostrar que igual que, los hombres, tenemos mucho talento”.

En un futuro Mia Mont vislumbra lanzar una marca de ropa atada a su concepto artístico.