Xioana Nieves celebra por todo lo alto la llegada de su segunda hija

¡Quiero compartir con ustedes las fotos del “Baby Shower”/Recibimiento de nuestra hija #XioanaRose 🌹 ! ¡Qué día tan especial de celebración con familiares y amigos! Extrañando mucho a los que no pudieron venir de #PuertoRico , pero tomamos muchas fotos y vídeos para que se sientan parte de esta gran celebración en nuestra familia. ¡Gracias por su asistencia y los hermosos regalos que nos han llegado de todas partes que sabemos los envían con mucho amor y así mismo los recibimos!!! ¡Los amamos mucho! Por favor pasen para que vean todas las fotos 📸👉🏼#pictures #fotos #celebration #celebración #adoption #adopción #adoptionislove #adoptionjourney #adoptionrocks #babyshower #presentation #ourdaughter #hija #family #familylife #familyfirst @aura6434 @jyvargas @rebeccamindfulyoga @wandyblanco @cristinalsalgado @adriloma @marissalinna @noemi_laborde @dianna_dl @tristan4949