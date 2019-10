Hazel Ortiz regresa de Venezuela con sus metas claras

La puertorriqueña Hazel Ortiz Méndez arribó de Venezuela el pasado domingo con sus metas más claras y definidas luego de participar el pasado viernes en Miss Grand International 2019, donde se posicionó entre las diez semifinalistas.

"Me voy a quedar en Puerto Rico por un ratito más. Me encantaría que los próximos pasos sean en la televisión. Eso es algo que pude descubrir especialmente este año. Anteriormente decía 'sí, me gusta la televisión', pero no sabía que tanto era mi pasión hacia ella hasta estar en cámara diariamente. La televisión es mi próxima meta", sostuvo la beldad de 23 años en entrevista con Metro.

Durante los 18 días que estuvo en ese país sudamericano, Miss Grand Puerto Rico 2019 valoró el calor humano y el apoyo que recibió durante la concentración.

"Me sentí en casa. El calor venezolano es otra cosa. Ellos son personas humildes, personas dadas, personas que se preocupan por tu bienestar y ver cómo te sientes en su tierra. Muchas personas se preocuparon por el hecho era Venezuela debido por las situaciones que están pasando a nivel social, sin embargo para mi fue mucha sorpresa de la manera que ellos nos recibieron y lo espectaculares que fueron con nosotros".

También reconoció que se ganó mucha fanaticada venezolana tras sus días en la competencia que ganó la anfitriona Valentina Figuera.

"El público pues claro van a estar emocionados por su venezolana, pero yo no sabía y tampoco me esperaba, que ellos gritaran por cada una de las candidatas. Esa gente se 'esgalillaba' por cada una de las candidatas. El calor humano fue otra cosa y así que yo bien contenta".

Sobre la nueva reina, Hazel aseguró que Dios tenía ese plan para ella y le deseó lo mejor en su camino. "Dios tiene un plan perfecto y esto era parte del plan de Dios para ella, según lo que yo siento y yo entiendo. Tiene las cualidades y está ahí por alguna razón. La organización ve en ella que es lo que estaban buscando, le deseo todo el éxito del mundo y que lleve ese título como solo ella lo pudiera representar. Bien contenta con ella".

La boricua, quien reside en Orlando y tiene un bachillerato en relaciones públicas y publicidad, también se mostró más que agradecida con las personas que la apoyaron durante su travesía en Miss Grand International.

"Lo que vivimos en Venezuela yo no la viví sola, la viví con todos ustedes. No tanto solo los puertorriqueños sino a todos los que se sentían identificados con mi historia, gracias y a los venezolanos que se decidieron unir a lo que es Puerto Rico. Las palabras nunca me va a bastar para decirle lo agradecida que estoy".

Hazel continuará sus labores como reina local y entregará su cetro el próximo año a otra candidata que competirá en Miss Grand International 2020 que repetirá con sede en Venezuela.

