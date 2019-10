Noris Díaz la emprende contra los "cristianos" y "no cristianos"

La exmodelo y presentadora de televisión Noris Díaz Pérez, mejor conocida como "La Taína", la emprendió en sus redes sociales contra las personas que la critican por un video que subió recientemente a internet, donde aparece bailando una canción del exponente urbano Nicky Jam.

La modelo del desaparecido programa "No te duermas" aseguró estar "cansada" de los ataques y críticas que recibe a través de sus cuentas sociales.

"Para "cristianos" y no cristianos. Comienzo dejando saber lo cansada que me siento de los constantes ataques y críticas hacia mí persona de muchos que se hacen llamar "cristianos" y gente por alguna razón no comprenden que ya no me congregó…he sido enfática por años que muchas razones de peso tengo para no estar visitando iglesias y mucho menos predicando la Santa palabras de Dios que es lo más que respeto".

Aquí las expresiones íntegras de "La Taína":

"Para "cristianos" y no cristianos.Comienzo dejando saber lo cansada que me siento de los constantes ataques y críticas hacia mí persona de muchos que se hacen llamar "cristianos" y gente por alguna razón no comprenden que ya no me congregó…he sido enfática por años que muchas razones de peso tengo para no estar visitando iglesias y mucho menos predicando la Santa palabras de Dios que es lo más que respeto. Espero quedé claro que NO tolerare las faltas de respeto de ninguna PERSONAS que utizen el evangelio para cuestionar las desiciones que tuve que tomar en un momento dado y no entraré en detalle de quienes por qué créanme, si habló de cada detalle vivido durante ese tiempo, sepa usted "cristianos " que me lee y le gusta señalarme y tratando de hacer leña del árbol caído, les dejaria.. caer una bomba de tiempo y a muchos de sus líderes se les caería la máscara… fui víctima de engaño, falsas promesas y robó, no tan sólo en Iglesia si nos en medio de comunicación como emisora… "salmistas" de varios géneros y "pastores" que me hicieron acercamientos indecentes a través de llamadas y mensajes pensando que mi conversión era para buscar un beneficio del pueblo "cristianos" o por que quería que Dios me sanara para salir de un problema salud. El día que acepte a Jesús como mi Salvador fue genuina, real, convincente con todo mi Corazón, entiendo que el paso que había tomado era el más serio de mi vida, aceptando su total voluntad para que El obrara en mi… tengo que decir que por esa hermosa experiencia también conocí personas entre ellos pastores y ministros en y fuera de P. R demasiado especial en mi vida con los cuales todavía hoy mantengo una relación maravillosa y nunca han levantado una piedra para apedrearme ( varga la redundancia ) todo lo contrario han sido mi ayuda en todo este proceso difícil que me ha tocado enfrentar orando por mi continuamente. Mi amor a la obra de Dios y a cada uno de ellos no me permite hacer muchas declaraciones por que sería devastador para la Iglesia en mi País… por favor, dejé de criticar a la gente si ustedes desconocen sus circunstancia, no sea entremetida(o) en su relación con Dios el mismo Cristo dijo Romano 3:23″.

Noris Díaz la emprende contra los "cristianos" y "no cristianos"