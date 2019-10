Bad Bunny llega a Harvard

El artista multi-platino, Bad Bunny, se unirá a los estudiantes, aspirantes músicos y creativos para dar una charla en la Universidad de Harvard.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny”, es un joven músico urbano, cantautor y productor, que se ha desarrollado como el artista de música Trap latino más importante de esta generación. Reconocido como “El Rey del Trap Latino”, Bad Bunny ha dominado el mundo con su música, recaudando billones de visitas en sus videos musicales dentro de su página oficial de YouTube, posicionándose en el tope de los listados de popularidad de todas las plataformas digitales de música. El New York Times ha aclamado su álbum debut, “X 100PRE” como, “mejor que cualquier álbum en memoria reciente”, elogiando la manera en que, “habla hacia la fluidez de la música latina contemporánea”.

En esta charla, Bad Bunny discutirá la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y sus presentaciones. También, explorará su género musical y su arte género-flexible, y hablará sobre su visión para crear espacios artísticos y socialmente inclusivos. La charla será dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico”, el cual estudia la historia política del reggaetón en Puerto Rico.

El evento es parte de la serie mensual Uncut de No Label.

No Label es una agencia creativa de enfoque primordial hacia el artista, que dirige espacios no tradicionales para que los artistas compartan sus ideas. Habiendo trabado con invitados como Travis Scott, JID y Cousin Stizz para desarrollar temas desde la creatividad, hacia las reformas de justicia criminal, No Label se ha convertido en una clave esencial de la industria musical para proveer una plataforma que permita a los artistas sean ellos mismos. Para más información, visita www.nolabel.live.