Ricky Martin animará los Latin Grammy junto a Roselyn Sánchez La actriz española Paz Vega también será una de las anfitrionas Por AP El cantante y activista Ricky Martin, agasajado con el Premio Visibilidad de la Human Rights Campaign, habla en la organización en Washington el sábado 28 de septiembre del 2019. Martin será el conductor de la 20ma entrega anual de los Latin Grammy el 14 de noviembre, acompañado por las actrices Roselyn Sánchez y Paz Vega, anunció la Academia Latina de la Grabación el jueves 24 de octubre del 2019. (Kevin Wolf/AP Images for The Human Rights Campaign) - AP

Ricky Martin será el conductor de la 20ma entrega anual de los Latin Grammy, acompañado por las actrices Roselyn Sánchez y Paz Vega. La Academia Latina de la Grabación anunció el jueves que el superastro puertorriqueño laureado con tres Latin Grammy y dos Grammy y reconocido como Persona del Año en 2016, estará al frente de la ceremonia. Sánchez, actriz puertorriqueña conocida por películas como "Rush Hour 2" y series que incluyen "Devious Maids" y "Grand Hotel", regresará por cuarta ocasión tras haber presentado la gala entre 2015 y 2017. Vega, actriz española cuyos créditos incluyen los filmes "Lucía y el sexo" y "Spanglish", lo hará por primera vez. Martin ha sido parte de la historia de los Latin Grammy desde la primera edición en el 2000, cuando fue nominado a dos premios y participó en el memorable número musical con el que se inauguró el espectáculo: un homenaje al difunto Tito Puente junto a la ya desaparecida Celia Cruz y Gloria Estefan. Nota relacionada: Estos son los nominados a los Latin Grammy 2019 Esta es la edición número 20 de los Latin Grammy La ceremonia de los Latin Grammy está prevista para el 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Se transmitirá en vivo por Univision entre las 8 y las 11 pm, hora del este.