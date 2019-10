Ivonne Orsini: “Mami es mi gran inspiración”

La animadora de Wapa TV, Ivonne Orsini, sorprendió a todos con su nueva imagen en junio pasado —un boy cut platinado— específicamente para la ceremonia de competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico. Empero, más digna de admirar es la razón detrás de ello: su fuente de inspiración, su mamá Luz López, quien fue diagnosticada con cáncer de seno por segunda ocasión, 25 años después de recibir su primer diagnóstico.

La también abogada recalcó que el cáncer no es sinónimo de muerte, por lo que quiso compartir su testimonio con el fin de concienciar sobre el cáncer de seno y cómo podemos salvar vidas haciendo exámenes rutinarios a tiempo.

“Cuando nos enteramos que ella tiene cáncer, mis hermanos y yo nos apropiamos del proceso. Estamos con ella desde ese momento que le dijeron que era positivo”, relató.

“Es duro que ella tenga que volver a pasar por esto. La primera ocasión nunca me enteré. Ella nunca me lo dijo. Lo vine a saber de grande. Yo hablaba de ella como una sobreviviente y hablaba por lo que me había contado, pero nunca por lo que había vivido. Esta vez fue diferente, porque me entero que ella tiene cáncer la misma semana de la celebración del Día de las Madres”, recordó.

“Como figura pública tengo una responsabilidad de concienciar a las personas de que el cáncer no es sinónimo de una sentencia de muerte. Esta es su segunda batalla contra el cáncer y declaro que mi mamá está sana”.

Según explicó, “esta vez el cáncer es más agresivo porque es triple negativo y eso significa que es tres veces más potente para combatir. Por esto, el tratamiento ha sido bien fuerte. No obstante, la medicina está muy avanzada y hay tratamientos que contrarrestan los propios tratamientos de cáncer”.

“Pero mi mamá es una campeona. Siempre tiene una energía, se pasa riéndose y nunca ha recriminado de ‘¿por qué yo?’… Ella trabajó toda la vida en un hospital y sabía lo fuerte de los tratamientos contra el cáncer porque había visto pacientes que se quitaban, por lo fuerte que es”, contó.

Mickey, como la llaman cariñosamente, es nutricionista, hace ejercicios, lleva un estilo de vida saludable y amamantó a sus cuatro hijos.

“Es bien importante el rol de los cosobrevivientes, porque somos nosotros los que estamos el día a día con ellos. Nuestra meta es que ella esté libre de cáncer, pero todos los días hay que trabajar con las diferentes situaciones que se presentan a consecuencia de los efectos secundarios de los medicamentos. Esto es paso a paso. Nuestros planes giran en torno a cómo ella se vaya sintiendo y es bien importante para el paciente sentir ese apoyo. Por eso, cuando sentí que me debí cortar el pelo, fue algo que ni lo pensé”, afirmó.

Asimismo, explicó: “Aprendí que cuando una persona está pasando por este proceso, enfrenta un choque emocional cuando se le comienza a caer el pelo, porque es ahí cuando te das cuenta que en realidad estás enfermo y te pasa algo. No es cosa liviana el asunto del pelo. Me dio pena porque mi mamá siempre había tenido el ‘pelazo’ de la vida. Ese era como su trademark. Sé lo que representa el pelo para ella y para todas las que enfrentan cáncer”.

Antes de la primera quimioterapia, “le mandamos a buscar una peluca igualita a su pelo”.

Y el día de su transformación llegó. Los espejos se cubrieron para que Mickey no se viera sin cabello, porque, desde la primera sesión de quimio, comenzó a perder el cabello.

“Es impresionante porque mami nunca se vio sin pelo. Luego se vio con su peluca y entendió que así el proceso no sería tan doloroso. Ya después de los tratamientos, comenzó a crecer su pelo natural nuevamente y le sugerí que había que quitarse la peluca. Recuerdo que le dije: ‘Mama, no te preocupes, que no importa cuán corto tengas el pelo, quiero que sepas que yo también me voy a cortar el pelo’. Ahí ella se quitó la peluca y yo me corté el cabello. Ahora estamos las dos en el proceso de dejarnos crecer el pelo juntas”, reveló esperanzada.

La también portavoz de Susan G. Komen, sostuvo: “Para mí, lo del cambio de imagen es secundario, porque mi prioridad es clara. Mami es mi gran inspiración. Ella ha estado conmigo en muchos momentos de mi vida y es lo menos que puedo hacer por ella como hija”.

Orsini enfatizó que su mamá actualmente “se encuentra en el proceso de recuperación y, al momento, ha respondido muy bien a los tratamientos”.

Wapa TV dedicó a Orsini y a su madre la ceremonia de iluminación de rosa del árbol de la esperanza, en apoyo a los pacientes y sobrevivientes de cáncer.