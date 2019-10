¡Sigue haciendo historia! Daddy Yankee anuncia décima y última función

El exponente urbano Daddy Yankee hizo historia durante el día de hoy, martes, tras anunciar su décima función en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La misma se realizará el próximo 29 de diciembre de 2019.

El artista publicó un video en su Instagram en el cual anuncia la décima función y aseguró que esta será la última.

La venta de boletos para esta función comenzará el próximo domingo 29 de diciembre.

"Gracias Puerto Rico por este HONOR 🇵🇷 The Last One • Domingo 29 de Diciembre • Boletos a la venta este Domingo en la Boletería del @coliseopr y/o en @ticketera #Concalmapalcholi Se parte de este gran cierre ! Dime @pinarecords1 que tú opinas ? #daddyyankee #mrsoldout", escribió Daddy Yankee.

Las presentaciones del 'Big Boss' serán los días 5,6,7,8, 12, 13, 14, 27, 28 y 29 de diciembre.

