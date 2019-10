Aclaran rumor sobre conspiración que hubo en "Joker"

Los rumores sobre Jared Leto, conspiraciones por la película y el actor Joaquin Phoenix no han parado. Mucho se decía sobre cómo el ex protagonista intentó sabotear la producción de la película cuando supo que el proyecto del director Todd Phillips sería protagonizado por otro, y no por él. Ante esto, David Ayer salió a desmentir las especulaciones y aclaró el rumor sobre conspiración que hubo en el Joker.

Según medios internacionales, el actor habría hecho todo lo posible por destacar en su papel. Sin embargo, el director habría estado insatisfecho por su interpretación. Debido a esto, su papel solo habría tenido 10 minutos. Luego, Jaret Leto habría indicado que estaba inconforme con su director y con Warner Bros.

Los fanáticos no dejaron el tema y se han generado miles de rumores. Uno de ellos es el que le escribió un fan a David Ayer para reclamar respuestas:

“El artículo dice que no estabas contento con su actuación, así que lo cortaste (a Jared Leto) ¿Por qué no aclaras esto con tus propias palabras? ¿Le diste tu apoyo a James Gunn quien no hizo más que criticar y criticar tu película, pero no al actor que siempre te ha complacido?".

Ante esto, David Ayer desmintió el rumor y finalizó los malos comentarios sobre el tema con una declaración:

“Esta información es inexacta. No son ni mis palabras ni mis acciones”