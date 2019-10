Vuelve la Ópera a Radio Universidad de Puerto Rico

Las grandes joyas del género operático regresan a las ondas de Radio Universidad de Puerto Rico (WRTU 89.7 FM y WRUO 88.3 FM) a partir del domingo 27 de octubre de 2019 a las 8 de la noche. Esta nueva serie de producciones estelares recientes responde a la petición de la audiencia amante de la ópera que solicitaba el retorno de este género clásico.

“Por años la ópera fue parte de la programación de Radio Universidad y con este ofrecimiento queremos responder a nuestros radio oyentes que han solicitado la vuelta de la ópera. Hemos unido esfuerzo con WFMT Network para hacerles llegar estas excelentes producciones, que sirven para iniciar la celebración de nuestro 40 aniversario”, expresó Rafael Gracia Machuca, director de programación de Radio Universidad.

La nueva serie incluye presentaciones de la Royal Opera House de Londres, RAI, Italia, Lyric Opera of Chicago, LA Opera, Music of the Baroque, Milwaukee Symphony Orchestra, OperaDelaware y Opera Southwest. La ópera Die Walküre (La Valquiria) de Wagner será la encargada de inaugurar el espacio el 27 de octubre.

Entre los títulos que se incluirán figuran: Siegfried de Wagner, Simon Boccanegra y La forza del destino de Verdi, Orfeo et Euridice de Gluck, The Magic Flute y Marriage of Figaro de Mozart, Lucia di Lammermoor de Donizetti, Carmen de Bizet y Les Troyens de Berlioz. La soprano puertorriqueña Ana María Martínez tendrá una aparición estelar en la ópera Eugene Onegin de Tchaikovsky.

Por casi 40 años Radio Universidad de Puerto Rico se ha distinguido por su variedad musical e informativa y con este nuevo espacio enriquece su oferta programática. Pueden sintonizar a Radio Universidad en la internet: radiouniversidad.pr y mantenerse informados del itinerario semanal de las óperas y sobre otros detalles de la programación en Facebook: Radio Universidad de Puerto Rico.