Estos son los ganadores de los Latin AMAs 2019

LOS ANGELES – Anuel AA fue el gran ganador de los Latin American Music Awards el jueves por la noche, cuando recibió cinco premios que incluyeron artista del año, álbum del año y artista masculino favorito. Becky G y Marc Anthony brillaron al recibir premios especiales.

“Me he caído un millón de veces y me he levantado un millón de veces”, expresó Anuel AA al recibir el máximo premio de la noche, a artista del año. “Sin ustedes no soy nadie”, agregó al agradecerle a su familia y sus seguidores.

El rapero puertorriqueño, cuyos éxitos más recientes incluyen “China”, “Adicto” y “Secreto”, también obtuvo los premios al artista favorito – urbano y al álbum favorito – urbano, por “Real hasta la muerte”.

Becky G fue otra de las grandes estrellas de la gala. Además de imponerse como artista femenina favorita, recibió el Premio Evolución Extraordinaria de manos del astro cubano Pitbull, tras interpretar un popurrí de éxitos que incluyeron “Becky from the Block”, “Mayores”, “Sin pijama” y “Mala santa”.

A continuación la lista de ganadores de los Latin American Music Awards:

—Artista del año: Anuel AA.

—Nuevo artista del año: Lunay.

—Sencillo del año: “Taki Taki”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B.

—Álbum del año: “Real hasta la muerte”, Anuel AA.

—Artista femenina favorita: Becky G.

—Artista masculino favorito: Anuel AA.

—Dúo o grupo favorito: CNCO.

—Artista favorito – pop: CNCO.

—Álbum favorito – pop: “Fantasía”, Sebastián Yatra.

—Canción favorita – pop: “Ya no tiene novio”, Sebastián Yatra y Mau y Ricky.

—Artista favorito – regional mexicano: Christian Nodal.

—Álbum favorito – regional mexicano: “Oye mujer”, Raymix.

—Canción favorita – regional mexicano: “No te contaron mal”, Christian Nodal.

—Artista favorito – urbano: Anuel AA.

—Álbum favorito – urbano: “Real hasta la muerte”, Anuel AA.

—Canción favorita – urbano: “Taki Taki”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B.

—Artista favorito – tropical: Romeo Santos.

—Álbum favorito – tropical: “Utopía”, Romeo Santos.

—Canción favorita – tropical: “Adicto”, Prince Royce y Marc Anthony.

—Artista favorito – crossover: Drake.

—Tour favorito: Luis Miguel.

—Video favorito: “R.I.P.”, Sofía Reyes con Rita Ora y Anitta.

—Premio Evolución Extraordinaria: Becky G.

—International Artist Award of Excellence: Marc Anthony.