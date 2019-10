José Lerma presenta su nuevo libro

José Lerma: Pintor Interesante es la primera monografía de la obra del prestigioso artista José Lerma, publicado por la reconocida editorial Kerber Verlag de Alemania.

El libro se centra en el trabajo creado desde principios de siglo 21 y el presente, destacando la amplitud, inventiva de Lerma y su constante entretejido de historia, política, economía y lo personal.

La publicación presenta ensayos del crítico de arte Christian Viveros-Fauné, el poeta y crítico Barry Schwabsky y una amplia entrevista con la curadora Kristin Korolowicz.

El pintor nació en España en 1971, de madre española y padre puertorriqueño. Criado en Puerto Rico en un periplo que incluyó a Jayuya, Bayamón, Dorado y Guaynabo, el artista actualmente reside entre Chicago y San Juan. Actualmente, ostenta el cargo de Director del Departamento de Pintura de la afamada School of the Art Institute of Chicago (SAIC).

Recientemente, José Lerma ha realizado exposiciones individuales en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, el Museo Kemper de Kansas City y el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit.

La actividad de lanzamiento será el martes 22 de octubre a las 6:00 pm en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico y contará con la participación del artista, de Juan Carlos López Quintero, curador del Museo de Arte de Puerto Rico, y de Francisco Rovira Rullán, director de la galería Roberto Paradise.