Jefes de SBS reúnen a Jacky Fontánez y a Molusco tras 'tiraera' en redes sociales

Luego del intercambio entre los animadores radiales Jacky Fontánez y Jorge Pabón 'El Molusco' a través de la red social Instagram, los directivos de la empresa para la cual trabajan Spanish Broadcasting System (SBS) llevaron a cabo una reunión con ambos talentos.

La reunión fue confirmada por el propio Molusco en el segmento de Yoyo Ferrán que se transmite en su programa en La Mega.

"Fue una conversación entre ella y yo, los jefes estaban de mediadores", indicó Molusco.

Sobre los resultados de la misma, el locutor aseguró que ambos dialogaron y quedaron en buenos términos luego de que ambos protagonizaran intercambios en comentarios a través de las historias de la red social Instagram.

"Una reunión, súper chévere y quedamos cool", añadió Jorge Pabón en 'Molusco y los Reyes de La Punta'.

El locutor fue enfático en que la reunión no fue una mandatoria y que ambos fueron citados en buenos términos para dialogar junto a los directivos de la empresa.

"Hasta el mediodía de hoy yo no sabía que iba a reunir, fue al mediodía que me llamaron, no fue una reunión mandatoria", explicó.

Jacky Fontánez publicó varios textos a través de las historia de Instagram donde acusó a Molusco de faltarle el respeto con comentarios emitidos a través del programa radial de La Mega.

Molusco, contraatacó a Fontánez con historias en donde aseguró que nunca había mencionado su nombre en el programa radial.

Ambos talentos de SBS son competencia directa en las tardes.

