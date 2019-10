CONCO: divertida propuesta de música electrocaribeña

Jorge Chafey e Ian Cahill, con estudios en Antropología y Música, respectivamente, unen sus conocimientos y trasfondos en una nueva propuesta que resalta la cultura caribeña mediante la integración de sonidos típicamente escuchados en géneros como el afrobeat, reguetón, house, trap y la plena; todo bajo una perspectiva musical diferente: CONCO.

La carta de presentación es “Trópico salvaje”, una canción con mucha picardía al ritmo de plena electrónica, cuyo video fue filmado por el colectivo Ve-gigante en varias ruinas y edificios alrededor de la isla.

“Tratamos de hacer música futurística con sonidos modernos, pero manteniendo nuestra esencia y sazón caribeña”, describió Chafey, quien es antropólogo.

Además de “Trópico salvaje”, las canciones “Piña colada”, “Danza macabra”, “Terapia rítmica” y “#Pataabajo” forman parte de su EP, que presentarán en vivo esta noche, a partir de las 10:00 p. m. en El Nie, en Santurce. “Muchas de las cosas que escribo son relacionadas a situaciones que están pasando en el país y otras optimistas. Pero no me gusta escribir de una forma directa, me gusta tocar los temas desde un punto de vista más abstracto, más sexy y divertido a la vez”, enfatizó Chafey.

A“Piña colada” la describió como algo más surreal. Mientras que “Danza macabra” brinda “un espacio para sacar los trapos sucios al aire y manifestarse”.

“Terapia rítmica” provoca la reflexión en torno a los problemas sociales y cómo podemos dar un paso adelante de forma positiva. En cambio, “#Pataabajo” impulsa a dejar a un lado los problemas y disfrutar la vida.

La propuesta musical goza de gran acogida y la energía del público durante sus presentaciones en vivo “ha sido brutal”.

“Todo ha sido súper positivo siempre porque la gente se pompea y la pasan bien”, compartió entusiasmado el músico, con influencias de música brasileña.

Cahill, quien no pudo estar en la entrevista, estudió en Berklee College of Music y es bajista.