Saritza Alvarado sufre aparatosa caída

La animadora Saritza Alvarado sufrió una aparatosa caída mientras jugaba con su hijo en una cancha.

Según contó Alvarado, el incidente ocurrió en una cancha de tenis cuando jugaba con su bebé.

"Corríamos detrás de la bola. De momento se me puso de frente y nos tropezamos. El bebé iba de cara directo para el suelo y yo detrás. Tratando de que no se lastimara le tapé el rostro con mis dos manos, intenté girarme para no aplastarlo y pues así caí de cara al suelo sin poder usar mis brazos. Era él o yo", relató Alvarado en su cuenta de Instagram.

La presentadora de televisión sufrió golpes en su rostro.