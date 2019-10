Draco: “La música es para sentirla no para entenderla”

El cantautor puertorriqueño Draco Rosa en colaboración con la marca Ram, busca músicos para formar su nueva banda. Los afortunados tocarán en el concierto de Draco para el 2020, que será el primer concierto que se realizará en el District Live!, ubicado en el Distrito de Convenciones en San Juan.

A partir del 17 de octubre, los músicos que toquen algún instrumento pueden participar de la convocatoria de Power Auditions de La Fuerza del Trabajo Ram. El participante tendrá que subir cuatro videos diferentes de dos minutos de duración, tocando algún instrumento con cuatro canciones de Draco Rosa. Cada video deberá incluir una de las siguientes canciones: Penélope, Madre Tierra, Más y más y 333.

“Que quede claro que no estoy buscando una banda de rock. Yo cumplí cincuenta años, y por cincuenta años, he sido una semilla. Hoy soy una flor en el campo y estoy feliz que el enfoque de esta nueva campaña sean los músicos”, afirmó Draco.

El portavoz de la marca de pickup compartió que actualmente se mantiene en pleno proceso creativo.

“Estoy grabando canciones nuevas muy lindas y por esto el deseo de colaborar con Ram en la búsqueda de músicos locales para organizar esta cosa (producción musical). La música es para sentirla no para entenderla y sé que cuando tropiezo con estos músicos, pueden pasar cosas mágicas”.

Para Draco uno de los criterios más importantes es que los músicos sepan improvisar.

“Si no saben improvisar no sobreviven en este campo. Pero en la música no hay reglas, no hay nada escrito. Sí hay unas piezas y unos acordes, pero se puede reinventar. Lo importante es ser tú. No es importante cómo te ves. Yo lo que quiero es escuchar. La conexión va por ahí”, recomendó.

El artista que también cuenta con su propia línea de productos de cannabis medicinal aseguró que con sus producciones Vagabundo y Monte Sagrado, cierra un ciclo en su excelsa trayectoria musical, encaminado a crear nuevas melodías, pero esta vez en su refugio: la Hacienda Horizonte en Utuado.

“No quiero volver a California. Estoy viviendo en Utuado y estoy feliz de estar acá. Ahora vamos por un nuevo sendero y una nueva aventura”, puntualizó al exhortar a los músicos a completar el formulario de participación accediendo la página www.lafuerzadeltrabajo.com

Interesados:

Para participar deben acceder a la página www.lafuerzadeltrabajo.com y completar el formulario que allí se encuentra con la información solicitada.

Los músicos interesados tendrán hasta el 20 de noviembre para enviar toda la información requerida y subir los cuatro videos.

Los seleccionados recibirán premios como un taller a cargo del Centro para Emprendedores para el desarrollo de marca para músicos, un bono para la compra de un vehículo y la producción y grabación de un video sobre la experiencia, entre otros.