Adamari pasa unos días maravillosos con Toni en Barbados

Ya de regreso a casa luego de pasar unos días hermosos con mi chico celebrando 8 años juntos. Te Amo cariño @Toni Gracias por preparar esta escapada. Parte de la complicidad para este viaje fue gracias a @dediegotravelpr GRACIAS! . #familia #love #escapada #aniversario #amor #adamarilopez #tonicosta #eltiempodediosesperfecto #todossomostios #familiacostalopez #vacaciones #delamano