Kim Kardashian es bautizada junto a sus hijos en Armenia

Kim Kardashian West aseguró sentirse "bendecida" luego que fuera bautizada junto a tres de sus hijos en una catedral antigua, en Armenia.

La empresaria compartió fotos de la ceremonia en la catedral Holy Etchmiadzin en Vagharshapat, Armenia, para rememorar el momento que compartió junto a sus hijos. La iglesia, que remonta su historia al siglo IV, es el centro espiritual de la Iglesia Apostólica de Armenia, la iglesia nacional.

Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD. pic.twitter.com/bUrzHfyh3p

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 10, 2019