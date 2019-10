Gil Marie vive cambios a nivel personal y profesional

Gil Marie López realiza otro sueño en su carrera profesional: tener su propia plataforma digital para dar rienda suelta a su pasión por las letras.

De esta forma, la también portavoz de Garnier, experimenta una evolución profesional que le permitirá conectar de forma más íntima con sus seguidores.

“Por fin hago realidad el sueño de escribir y conectar con la mujer en otro tipo de plataforma. Estoy trabajando arduamente en mi portal, en colaboración con un equipo de trabajo. Le tengo mucha ilusión a este proyecto porque la idea es que la plataforma sirva para comunicarnos de una forma más íntima”, contó entusiasmada.

López mencionó que esta inquietud por escribir nació del deseo de compartir con las mujeres ciertos temas con los que ellas se puedan sentir identificadas.

“Voy a hacer entrevistas y le voy a dar espacio al arte en todos sus matices. Puerto Rico ha sido la cuna de tantos artistas, conocidos y no conocidos, que les quiero dar espacio en mi portal El arte donde sea. Espero que el blog esté listo a finales de año”, describió.

En cuanto al contenido, añadió que abarca entrevistas a figuras que han dejado un legado en la televisión puertorriqueña y en las artes.

“Escribir es una de las cosas que más me apasiona, y será algo bien orgánico y bien natural”, sostuvo.

Por el momento, no vislumbra dejar a un lado la pantalla chica.

“La televisión también me fascina, pero siempre he querido tener herramientas adicionales para poder llegar al público”, contó quien no descarta hacer teatro de surgir alguna oportunidad.

Entre otros proyectos, López es la imagen de la campaña Cambios, de la línea de productos para el cuidado del cabello Garnier Nutrisse.

“Cada campaña con Garnier ha marcado una etapa de mi vida. Esto me ha permitido demostrarle a la mujer que no importan las cosas difíciles que uno pase en la vida, las cosas hermosas son mucho más. Esto es lo que nos va construyendo. La campaña me conecta con la mujer en el sentido de darle ese empujón y demostrar que los cambios son necesarios en la vida. Ese proceso de metamorfosis es válido, es beneficioso y nos da muchas alas para emprender otros proyectos”, describió la cara del empaque del tinte de cabello Dark Brown #40 de Garnier Nutrisse.