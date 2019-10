Madison Anderson Berríos sorprende a Miss Grand P. R.

View this post on Instagram

¡Bellezas boricuas! Nuestra @madisonandersonberrios sorprende a otra reina local @hazelortizmendez en medio de un live que realizaba esta mañana desde #Venezuela y en medio del primer día de eventos en @missgrandinternational 2019. La reacción espontánea y genuina de Hazel deja ver que son buenas amigas y excompañeras de @muniversepr. Que lindo ver a nuestras reinas apoyándose rumbo a sus respectivos compromisos 😍🇵🇷👑👑. ¡Esto es #PuertoRico! #misses #MissPuertoRico #missesboricuas #misseslatinas #MissUniverse