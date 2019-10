Virtuoso baterista polaco Miroslav Musikant visita la isla

Las redes sociales fueron el vehículo y el idioma fue la música. De esa manera dos virtuosos de lados opuestos del planeta, que se conocieron ‘online’ hace casi una década, han unido sus talentos para crear juntos un proyecto en Puerto Rico, porque según el saxofonista puertorriqueño Edgar Abraham, el arte es más grande que los contrastes culturales y que la distancia.

Esa es la historia de la amistad entre el destacado saxofonista Edgar Abraham y el virtuoso músico, compositor y arreglista polaco, Miroslav Musikant, quien se encuentra de visita en Puerto Rico para grabar en la producción discográfica “Latinoamérica Jazz Suite”. Asimismo, ambos artistas tendrán el concierto especial ‘De Polonia a Puerto Rico’, a celebrarse este viernes 11 de octubre, en El Bastión del Viejo San Juan a partir de las 8:00 de la noche.

Miroslav Musikant, es conocido en su país como el ‘Músico y Animador de la Vida Cultural’, y cuenta con innumerables grabaciones, así como múltiples Discos Platino y Oro. Ha trabajado con legendas de la talla de Chick Corea, por su versatilidad y amplia formación musical académica. Graduado de la Silesian University en Katowice, una de las universidades más grandes de Polonia, posee una prodigiosa carrera como baterista, pianista, compositor y arreglista, interpretando diversidad de estilos musicales con bandas y proyectos estilísticamente diferentes a través de toda Europa. Ha participado en los festivales más importantes del mundo, además de haber grabado con bandas y agrupaciones internacionales del más alto nivel.

Según Edgar Abraham, “tenemos la misma energía y pasión por la música. Nuestra formación es similar, porque ambos salimos de la academia de música sinfónica, pero estudiamos y nutrimos nuestras carreras de los grandes en las tendencias del Jazz. Miroslav comenzó a seguirme en las redes y yo a él, inicialmente dando ‘like’ a nuestros videos, luego compartiendo composiciones hasta crear una gran amistad. Nuestra comunicación ha sido con el inglés ‘machacao’ de ambos, porque él no habla español y yo no hablo polaco. Pero más allá del lenguaje nos hemos comunicado a través del idioma de la música. Miroslav es un genio, un baterista con un virtuosismo indescriptible y grabar con él es uno de los privilegios más grandes que he tenido en mi carrera”, dijo Edgar Abraham, quien cuenta con 20 discos.

“Edgar tiene un sonido impresionante y sus composiciones mezclan lo clásico y el Jazz, pero saben al Caribe. Puerto Rico debe sentirse orgulloso de este increíble artista. He grabado algunas de sus composiciones en Polonia, pero tenía que venir a Puerto Rico a conocerlo, a tocar y grabar con él, porque quiero que en Europa conozcan mejor su trabajo. Es un genio y estoy encantado con Puerto Rico y con su gente. El viernes vamos a hacer música de los dos y será un gran privilegio tocar para el público puertorriqueño”, dijo Musikant.

Asimismo, para Edgar Abraham, ganador de tres Latin Grammy, que ha llevado su música a importantes salas alrededor del mundo, el encuentro con Miroslav es una oportunidad de proyectar su música, matizada por profundas raíces caribeñas, al mercado de Polonia y de Europa Oriental, con el apoyo de uno de los grandes músicos de esa región.

El proyecto tiene la mira puesta en lanzar la producción en Europa el próximo verano. En torno a los eventos de ambos, el público podrá disfrutar de una presentación de estos dos genios musicales en el concierto pautado para este viernes 11 de octubre, en el Bastión, gracias al apoyo del proyecto cultural comunitario localizado en el Viejo San Juan, en donde al finalizar tendrán una charla con el público.

El concierto “De Polonia a Puerto Rico” consiste de una propuesta de Jazz Fusión con un repertorio de composiciones originales de ambos talentos, que integran la música poli-rítmica con elementos de Jazz, funk, Electro, Drum and Bass y nuevos estilos. Edgar Abraham mostrará su talento multi-instrumentalista en el saxofón, piano y bajo. Mientras que Musikant interpretará su instrumento principal, la batería, así como el piano. Los boletos están disponibles en la entrada.