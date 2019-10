Los Rivera Destino le cantan a la expresión

La agrupación musical Los Rivera Destino estrena esta semana su nueva canción, una composición original producto de una colaboración con la marca puertorriqueña Once Once para conmemorar el lanzamiento de la nueva línea de medias que combinan un diseño divertido con actitud.

Antonio Sánchez, Carlos Figueroa y Fernando Tarrazo, integrantes de Los Rivera Destino, también protagonizan la campaña publicitaria de la línea, que se caracteriza por sus diseños modernos a tono con las tendencias de la moda. La nueva línea de Once Once cuenta con 21 diseños originales que incluyen patrones geométricos y abstractos en colores llamativos. La línea también incluye el modelo “Rosé”, creado especialmente para recaudar fondos para la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico.

“En Once Once estamos al tanto de lo que le gusta a nuestro consumidor y esta extensión hacia el segmento de medias con diseños no es la excepción. Sabemos que existe un mercado que quiere hacer un “statement” con sus medias y Once Once les ofrece un producto de calidad, diseñado en Puerto Rico y a tono con sus gustos”, dijo Roberto Colón, presidente de Eleven Eleven Corp., dueña de la marca Once Once. “Las medias Once Once les ofrecen a los consumidores la oportunidad de mostrar su verdadera esencia en cualquier ocasión, sea para ir a la universidad en cortos, a una reunión en “suit” o a una fiesta”.

Para lanzar al mercado la línea de medias, la empresa llevará a cabo un evento el miércoles, 9 de septiembre en Delavida Restobar en La Placita de Santurce donde los invitados serán los primeros en escuchar el nuevo número compuesto e interpretado por Los Rivera Destino y los primeros en ponerse las medias. Además de la presentación musical de Los Rivera Destino, el evento contará con la participación del comediante Chente Ydrach y el DJ Velcro. Para más información sobre el evento, visite www.facebook.com/onceoncesocks.

Las medias Once Once están a la venta en la página de internet onceoncesocks.com y próximamente en comercios a través de todo Puerto Rico.