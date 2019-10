"Tuve que redescubrir la alegría": Angelina Jolie confiesa qué pasó después de romper con Brad Pitt

Angelina Jolie ha dado una gran cantidad de entrevistas durante su gira de prensa de "Maléfica 2" donde ha hablado sobre la maternidad, sus hijos y su creciente sentido de identidad ahora que están envejeciendo.

Pero para la revista francesa Madame Le Figaro, habló íntimamente sobre cómo ella y Brad Pitt se separaron en 2016 y esto la cambió.

Cuando se le preguntó si creía en el destino, Jolie respondió que "No sé sobre el destino, pero estoy segura de que estoy en transición, y este es un regreso a casa, estoy volviendo". a mí misma. Porque estaba un poco perdida".

Luego se le pidió que aclarara qué significaba eso, y fue entonces cuando habló claramente sobre ella y la ruptura con Brad Pitt. "Creo que fue al final de mi relación con Brad y luego, cuando nos separamos", dijo. "Era complicado, ya no me reconocía, y me convertí, ¿cómo digo esto? más pequeña, insignificante, incluso si no lo demostrara. Estaba triste, estaba herida".

"Por otro lado, fue interesante aprovechar esta humildad y sensación de insignificancia. Al final, eso es humano. Y además de eso, estaba lidiando con algunos problemas de salud. Todas estas cosas te motivan y te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Es una lección que les paso a mis hijos: la idea de la renovación y, a pesar de todo, la posibilidad de la alegría. Tuve que redescubrir la alegría".