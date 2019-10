Pauneto lanza “Decisión” su primer sencillo como solista

El cantautor cristiano Pauneto lanza su primer sencillo como solista titulado “Decisión”.

El tema urbano de su autoría está inspirado en su experiencia de vida, donde aún activo en la Iglesia, sentía que algo faltaba. Este es el primero de una serie de tres temas que se relacionan.

“Mi corazón no estaba conforme al corazón de Dios. Tuve que tomar la decisión de sacrificar todo aquello que me impedía acercarme a él, y comenzar a tomar acción. Que no se quedara simplemente en palabras o en lo bonito que cantara, si no en las acciones que estaban detrás de esas palabras. Ahí fue que aprendí a correr a él, a su presencia, a lo que él ya tenía preparado para mí”, expresó el exintegrante de Levantados Worship.

“Habla sobre una persona que está consciente de que Jesús está a la vuelta, pero que le cuesta tomar esa decisión, de que lo intenta, vuelve a caer, y sabe que lo único que falta es tomar la decisión y la entrega absoluta para que el Señor comience a obrar y transformarlo a él”, abundó sobre la línea temática de la canción.

Explicó que tras su salida de Levantados, no esperaba un regreso rápido a la música. Sabía que ocurriría, pero pensó que sería más adelante. No obstante, afirma que la mano de Dios estuvo en cada paso y que lo fue guiando en el proceso.

“Dios me abrió las puertas y puso en mi camino a las personas indicadas para que esto surgiera. No fue algo que busqué, sino fue algo que Dios mismo puso en mis manos. Lo tomé y comencé a caminar”, sostuvo.

Su objetivo principal en la música es poder llegar a la juventud y ser instrumento de Dios para cumplir su propósito en la Tierra.

“Decisión” se grabó el Heart & Mind Studio, bajo la producción de Jonathan Barajas. Christian James colaboró en la pista. El mismo ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Para invitaciones e información pueden comunicarse al 787- 405-3257, enviar un email a [email protected], o acceder a las páginas oficiales del cantante en las redes sociales.

Acerca de Pauneto

Orlando Antonio Cruz Pauneto, nombre de pila del cantante, se dio a conocer en la música cristiana con el grupo Levantados, con quienes popularizó el gran éxito radial “Mi mejor adoración”.

En su debut como solista, decidió adoptar su apellido materno como nombre artístico, porque así le llamaban coloquialmente sus allegados.

Actualmente, es líder de adoración en la Iglesia Misión Cristina Sinaí, donde sus progenitores, Madeline Pauneto y Orlando Cruz, son pastores.

Aprendió a tocar la trompeta en el Colegio Bautista de Caguas. También, tomó clases de batería. Estudió en la Escuela Libre de Música Antonio Paoli de Caguas, donde aprendió a tocar el piano, participó del coro y se benefició de los campamentos que ofrece en Puerto Rico la prestigiosa institución Berklee College of Music.